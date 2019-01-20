مانشستر سيتي يكتسح هيديرسفيلد تاون ويحافظ على فارق النقاط مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه هيديرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المدافع البرازيلي دانيلو الهدف الأول لمانشستر سيتي، من تسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/0.

وفي الشوط الثاني أضاف الإنجليزي رحيم سترلينغ الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 54 بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من ليروي سانيه.

وسجل سانيه الهدف الثالث بعد دقيقتين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من سيرجيو أغويرو.

وسجل مانشستر سيتي فوزه الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، ليبقي على فارق الـ4 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع تبقي 15 جولة على النهاية.

في حين ظل هيديرسفيلد تاون برصيد 11 نقطة في المركز الأخير، ولم يحقق سوى فوزين.

الدروري الانجليزي | هيدرسفيلد تاون 0 × 3 مانشستر سيتي | هدف الثالث مانشستر سيتي HD ساني Via : @if24hd_ pic.twitter.com/oAjgbxHd48 — فهد يتابع الشوط الثاني (@lola4404) January 20, 2019

الدروري الانجليزي | هيدرسفيلد تاون 0 × 2 مانشستر سيتي | هدف الثاني مانشستر سيتي HD رحيم سترلينغ Via : @if24hd_ pic.twitter.com/MqniraKV3j — فهد يتابع الشوط الثاني (@lola4404) January 20, 2019