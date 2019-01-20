تقرير: ساري يلعب بالنار في تشيلسي

تلقى نادي تشيلسي الهزيمة الرابعة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه أمس أمام آرسنال على ملعب الإمارات بهدفين نظيفين.

وابتعد تشيلسي بتلك الهزيمة تمامًا عن المنافسة على لقب البريمييرليغ، بعد أن تجمد رصيده عند 47 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول.

واقتصرت آمال تشيلسي على الحصول على أحد المراكز الأربعة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولن تكون مهمته سهلة على الإطلاق، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط عن آرسنال ومانشستر يونايتد، ولكل منهما 44 نقطة.

ورغم البداية القوية لكتيبة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في مطلع الموسم، إلا أن تراجع الأداء والنتائج، والقصور الذي يعاني منه الفريق، أدى إلى ابتعاد البلوز عن المنافسة على لقب الدوري، رغم الآمال العريضة التي رافقت وصول ساري إلى ستامفورد بريدج.

وحذّر تقرير لموقع “فوتبول لندن”، اليوم الأحد، من تفاقم الأوضاع داخل نادي تشيلسي في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن خرج المدرب ساري عن النص، وبدأ في الهجوم على لاعبيه.

وشنّ ساري هجومًا مباشرًا على لاعبي تشيلسي بعد الهزيمة أمام آرسنال، وقال: “هذه المجموعة من اللاعبين تفتقد دوافع الفوز، ومن الصعب جدًا تحفيزهم”.

وأكد التقرير أن ساري يلعب بالنار مع لاعبي تشيلسي، الذين لا يقبلون النقد العلني بتلك الطريقة، وسبق لهم الانقلاب على مدربَين سابقَين للفريق، وهما البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي أنطونيو كونتي، بعد أن قام كلاهما بالهجوم على اللاعبين، وتحميلهم مسؤولية تراجع النتائج.

وأشار الموقع إلى أن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين لن يكون كافيًا كي يستفيق تشيلسي، لأن مهاجم ميلان الإيطالي لا يملك العصا السحرية من ناحية، كما أنه سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي بشكل عام، إضافة إلى أنه ليس في أفضل مستوياته حاليًا.