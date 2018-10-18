ساري غير مقتنع بموراتا ويبحث عن مهاجم جديد لنادي تشيلسي

نفد صبر الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، تجاه الإسباني ألفارو موراتا مهاجم الفريق، حيث قرر التعاقد مع مهاجم جديد في يناير/كانون الثاني المقبل.

وعانى موراتا لإثبات نفسه منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في 2017 قادمًا من ريال مدريد، رغم أن النادي اللندني في أمس الحاجة لجهوده لكنه أهدر هذه الفرصة الثمينة.

ومع المنافسة الحقيقية على لقب الدوري الإنجليزي، بدأ تشيلسي في البحث عن مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل أن إيدن هازارد لاعب الوسط هو هداف الفريق.

وتمنى ساري أن يستقر موراتا (25 عامًا) في لندن ويبدأ في الإبداع وتسجيل الأهداف ويستعيد مستواه في ريال مدريد ويوفنتوس، لكن النادي لا يزال يشك في قدرات اللاعب، لذلك بدأ النادي في البحث عن مهاجم جديد في ظل الاقتناع بأن موراتا لن يقدم أفضل مما أظهره بالفعل.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن هناك شبه اقتناع بالنادي اللندني أن عدم وجود مهاجم من طراز عالمي يشكل نقطة ضعف هائلة بالفريق.

ولا يزال يعاني الفريق هجوميًا منذ رحيل دييغو كوستا عقب خلافه مع المدير الفني السابق أنطونيو كونتي، ورغم وجود أوليفييه جيرو الفائز بكأس العالم مع فرنسا إلا أنه لا يسجل بانتظام بقميص الفريق.

كما أن ميشي باتشواي أقل كفاءة من أن يكون الهداف الرئيسي لتشيلسي الساعي للألقاب المحلية والأوروبية، لذلك يسعى ساري للتعاقد مع مهاجم صريح فور فتح بوابة الانتقالات رسميًا بعد شهرين.

ومن بين المرشحين للانتقال لتشيلسي روبرت ليفاندوفسكي وإيدن دجيكو وكريم بنزيما وكذلك غونزالو هيغوين، وكذلك من الخيارات المطروحة على المدى البعيد باولو ديبالا من يوفنتوس وتيمو فيرنر من بازال رازن شبورت الألماني.