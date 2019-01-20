تشيلسي يدخل سباق ضم جوهرة نادي برشلونة‎

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن تشيلسي الإنجليزي دخل في سباق للتعاقد مع جوهرة نادي برشلونة، إلايش موريبا.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن مسؤولين في تشيلسي اجتمعوا مع وكلاء إلايش موريبا؛ لإقناعه بمشروع البلوز الجديد، ويسعون لضم اللاعب إلى قلعة ستامفورد بريدج.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكتالوني، أن برشلونة سيجد صعوبة في الحفاظ على إلايش؛ في ظل رغبة الأندية في التعاقد معه، ورغبة اللاعب ذاته في الحصول على دقائق لعب أكثر.

وتشيلسي أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع موريبا، البالغ من العمر 16 عامًا فقط، وقد ازدادت رغبته في ضم اللاعب في الفترة الأخيرة.

وترغب أيضًا أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس في التعاقد مع موريبا، لكن يبدو أن تشيلسي هو الأقرب، رغم أن برشلونة بذل جهودًا كبيرًا لتلبية مطالب وكيل أعماله.