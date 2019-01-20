القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيس اليوم في الدوري الإسباني

يحل فريق ليغانيس ضيفًا على نادي برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.

تنطلق المباراة في تمام الساعة (23:45 بتوقيت الإمارات)، و(22:45 بتوقيت السعودية)، و(21:45 بتوقيت القاهرة).

تذاع المواجهة على شبكة قنوات “بي إن سبورتس” وتحديدًا قناة HD3، بتعليق علي محمد علي.

تجمع المباراة بين برشلونة متصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة (13 فوز، 4 تعادل، و2 هزيمة)، وبين ليغانيس صاحب المركز الـ13 برصيد 22 نقطة (5فوز، و7 تعادل، و7 هزيمة).

برشلونة يسعى لمواصلة العروض الجيدة هذا الموسم والاستمرار في تصدر الدوري الإسباني من ناحية، والانتقام من ليغانيس الذي أذاقه هزيمة مفاجئة في الدور الأول على ملعب الأخير 2-1.

بينما يسعى ليغانيس، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني إلى تحقيق أقل الخسائر والسعي لعدم تكبد الهزيمة رغم صعوبة المهمة أمام خصم عملاق مثل برشلونة على ملعبه كامب نو.