الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره هدرسفيلد تاون، مساء اليوم الأحد، على ملعب “غالفارم”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

يدخل مانشستر سيتي المباراة باحثًا عن مواصلة انتصاراته في البريميرليغ، وحصد النقاط الثلاثة، من أجل مواصلة الضغط على المتصدر فريق ليفربول.

السيتي نجح في تحقيق فوزعريض على هدرسفيلد في مباراة الدور الأول، التي أقيمت على ملعب “الاتحاد”، بستة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، متاخرًا بفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة بـ60 نقطة، بينما يتذيل هدرسفيلد ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.

وخاض السيتينيز 22 مباراة في البريميرليغ حتى الآن، وتمكن من الفوز في 17 مباراة وتعادل مباراتين وخسر 3 مباريات.

على الجانب الآخر، يعيش هدرسفيلد موسمًا صعبًا ويقدم الفريق نتائج سيئة حتى الآن في بطولة الدوري، كانت آخر مبارياته أمام كارديف وانتهت بالتعادل سلبيًا، ويتذيل الفريق جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة فقط، فمنذ انطلاقة الموسم لم يتذوقوا طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط، بينما كان التعادل حاضرًا في خمس مناسبات، وتلقوا 15 هزيمة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، ويذاع على قناة “beIN SPORTS HD 2″، ويعلق عليها أحمد البلوشي.