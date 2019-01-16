بالأرقام.. مانشستر سيتي يخطف لقب “ملك الأهداف” من برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد

ينتظر نادي مانشستر سيتي اختبارًا في المتناول، عندما يواجه مضيفه هيدرسفيلد تاون، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الـ23 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في المسابقة، برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول متصدر البريمييرليغ.

ورصدت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أرقامًا مذهلة لنادي مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات التي يشارك فيها، سواءً الدوري الإنجليزي أو كأس إنجلترا أو كأس الرابطة، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر هجوم نادي مانشستر سيتي ظاهرة تستحق الدراسة خلال الموسم الجاري، حيث أحرز الفريق 99 هدفًا في جميع المسابقات التي يشارك فيها حتى الآن، وأصبح على بُعد هدف واحد من تسجيل الهدف رقم 100.

وأشارت “سكاي سبورتس” إلى أن المعدل التهديفي لمانشستر سيتي يبلغ 2.9 هدف في المباراة الواحدة، في ظل الفعالية الهجومية الرهيبة التي يتمتع بها فريق الإسباني بيب غوارديولا.

ويتصدر السيتي قائمة أقوى هجوم في أوروبا لهذا الموسم، برصيد 99 هدفًا، بفارق 18 هدفًا عن صاحب المركز الثاني باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أحرز 81 هدفًا، يليه برشلونة 75 هدفًا، وإشبيلية 71 هدفًا وتوتنهام 70، وآرسنال 66، وريال مدريد 62، وليفربول 61 هدفًا.

ووصفت “سكاي سبورتس” مانشستر سيتي بـ”ملك الأهداف” على حساب عمالقة القارة ريال مدريد وبرشلونة، وغيرهم.

ويحتل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو صدارة هدافي السيتي برصيد 14 هدفًا، يليه البرازيلي جابرييل خيسوس برصيد 13 هدفًا، ثم رحيم سترلينج 11 هدفًا وليروي ساني 10 أهداف، ورياض محرز وديفيد سيلفا، ولكل منهما 9 أهداف.