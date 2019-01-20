مورينيو: رفضت 3 عروض للعودة للتدريب

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إنه رفض ثلاثة عروض للعودة إلى كرة القدم بعد إقالته من تدريب النادي الإنجليزي الشهر الماضي، وإنه سعيد بأخذ وقته قبل بدء المهمة التالية.

وأضاف مورينيو الذي يعمل حاليًا كمحلل في شبكة “بي.إن سبورتس” التلفزيونية خلال كأس آسيا 2019: “أنا سعيد بالأسابيع الثلاثة الماضية. أنا سعيد بهذه التجربة وسأخوض بعض التجارب الجديدة.

“لكني أعرف نفسي وأعلم أني سأكون في حالة معاناة نهاية مارس”.

وتابع: “سأحلل الأمور ولا أود الحديث عنها. لكني رفضت ثلاثة عروض لأنني لم أشعر أنها ما أحتاجها، لذا أحاول التحلي بالهدوء في هذا الشأن.

“كلما زاد الوقت سأستعد بشكل أفضل. الخطوة التالية يجب أن تجعلني سعيدًا بالتحدي”.

وأوضح مورينيو أنه لا يعلم هل سيعمل في إنجلترا مرة أخرى أم لا، لكنه يريد أن يكون مستعدًا بغض النظر عن خطوته المقبلة تمامًا، كما حدث عندما ذهب إلى إنتر ميلان بعد فترته مع تشيلسي.

وقال: “وصولي إلى إنتر ميلان كان مثاليًا. تركت تشيلسي في نوفمبر وبنهاية فبراير وقعت عقدًا مع الإنتر.. من فبراير وحتى يونيو كنت أستعد لهذه المهمة. في تلك الأشهر تعلمت اللغة ودرست النادي والمنافسين في الدوري”.

وأضاف: “الوقت الذي أبتعد فيه عن الكرة أستعد فيه للخطوة التالية”.