إنتر ميلان يكشف موقفه من عودة جوزيه مورينيو والتعاقد مع مورديتش

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الأحد، موقف الإدارة من عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددًا.

ونقلت صحيفة”كالشيو ميركاتو” عن أوسيليو قوله: “مورينيو؟ إنه ليس ظلًا، والأمر ليس مفاجئًا أننا نتحدث عنه في وقت تكثر خلاله الأحاديث في وسائل الإعلام وبين الناس”.

وأضاف: “نعمل بطريقة أكثر عقلانية، مشروعنا مستمر منذ عام ونصف مع المدرب لوشيانو سباليتي، وسيستمر معه لسنوات مقبلة”.

وتردد أن إدارة إنتر ميلان غير راضية عن نتائج الفريق تحت قيادة سباليتي، إذ يحتل الفريق المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

وواصل أوسيليو “مجموعة سونينغ طموحة جدًا وتريد أن يعود إنتر ميلان إلى طريق البطولات، لا أحد يريد أن يكون في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع، ما يمكننا قوله للجماهير إننا نعمل بجد لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح في أقرب وقت ممكن”.

كما تحدث أوسيليو عن إمكانية التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد، وقال: “لم أصدق ذلك، لكن في الوقت نفسه، أرى لماذا لا يمكننا أن نحلم؟”.

وأردف: “وكلاء فرساليكو عرضوا علينا فكرة ضم مودريتش. ولكني كنت مندهشًا، والأمر كان يبدو غريبًا جدًا بالنسبة لي، لأن ريال مدريد لن يفكر في بيع مودريتش بعد رحيل رونالدو”.

وأكمل: “قلت لهم فقط، إننا جاهزون إذا كان الأمر حقيقيًا، وإذا تحدثوا بالفعل مع إدارة الريال. لم نرغب في بدء المفاوضات، لأننا كنا نعلم جيدًا قدراتنا المادية”.

“هل سيعود إنتر لضم مودريتش من جديد؟.. نحن نتحدث عن لاعب صاحب جودة كبيرة في كرة القدم، لا يمكنك أن تقول لا أبدًا لهذه الصفقة”