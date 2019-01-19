آرسنال يهزم تشيلسي بعد غياب 3 أعوام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقّق فريق آرسنال، اليوم السبت، فوزًا غائبًا على نظيره تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ ثلاثة أعوام.

وتغلّب آرسنال على ضيفه تشيلسي بهدفين دون ردٍ ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 44 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، ويتصدّر ليفربول الترتيب برصيد 60 نقطة.

الدوري الانجليزي | ارسنال 1 × 0 تشيلسي | هدف اول ارسنال لاكازيت هدف رااائع ???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/H3dXTBmtmt — فهد يتابع ارسنال × تشيلسي (@yola4044) January 19, 2019

وبذلك، حقق آرسنال أول انتصار له على تشيلسي في مسابقة الدوري منذ ثلاثة أعوام، وتحديدًا منذ العام2016 عندما فاز وقتها على ملعبه، ووسط جمهوره، بثلاثية نظيفة.

وبادر آرسنال بتسجيل هدف في الدقيقة 14 عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيتي.

الدوري الانجليزي | ارسنال 2 × 0 تشيلسي |هدف الثاني ارسنال عن طريق الفرنسي كوسليني بـ كتفه ???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/VVIHzYkfEQ — فهد يتابع ارسنال × تشيلسي (@yola4044) January 19, 2019

وفي الوقت الذي حاول فيه تشيلسي إدراك التعادل، أضاف لوران كوتشيلني الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 39، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة، لينتزع آرسنال ثلاث نقاط غالية في مشواره بالدوري المحلي.