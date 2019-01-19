أهداف مباراة آرسنال وتشيلسي.. 2-0 لـ”الغانرز” (فيديو)

سجل ألكسندر لاكازيت الهدف الأول لفريق آرسنال في شباك نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

ودخل آرسنال صاحب الأرض والجمهور اللقاء محاولًا تعويض نتيجة الدور الأول عندما خسر بطريقة دراماتيكية 3-2 على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وفي الدقيقة 39 يضيف لوران كوتشيلني الهدف الثاني لآرسنال.

الدوري الانجليزي | ارسنال 2 × 0 تشيلسي |هدف الثاني ارسنال عن طريق الفرنسي كوسليني بـ كتفه ???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/VVIHzYkfEQ — فهد يتابع ارسنال × تشيلسي (@yola4044) January 19, 2019

ولدى آرسنال 41 نقطة في رصيده بعد 22 جولة تضعه في المركز الخامس بعد 12 فوزًا، و5 تعادلات، و5 هزائم، بينما يأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 14 فوزًا، و5 تعادلات، و3 خسائر.

وسيحاول آرسنال الفوز بالمباراة من أجل تقليص الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط فقط، لكنه يعاني من أزمة دفاعية كبيرة هذا الموسم، حيث تلقت شباكه 32 هدفًا في 22 مباراة، في الوقت الذي يعاني فيه تشيلسي هجوميًا بتراجع أداء الثنائي موراتا وجيرو.

وتعد المباراة من أقوى ديربيات لندن على مدار الفترة الأخيرة، نظرًا لما تشهده من ندية كبيرة، لا سيما بعد ظهور البلوز في ثوبه الجديد منذ موسم 2003-04.

ومنذ بداية ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي، تحديدًا في موسم 1907/1908، التقى الفريقان في 192 مباراة في مختلف المسابقات، حيث حقق الغانرز الفوز في 74 مباراة، في حين فاز البلوز 61 مرة، وسيطر التعادل على 56 مواجهة.

وفي آخر 5 مباريات بين آرسنال وتشيلسي، فاز كل فريق مرة، في حين تعادلا 3 مرات، لكن آخر فوز لآرسنال على تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي يعود إلى سبتمبر 2016، عندما فاز 3/0.