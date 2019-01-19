ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على كريستال بالاس (صورة)

واصل فريق ليفربول، اليوم السبت، سلسلة انتصاراته والتحليق على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن باغت كريستال بالاس أصحاب الديار بتسجيله لهدف التقدم في الدقيقة 34 عن طريق أندروس تاونسيند.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث نجح المصري محمد صلاح في إدراك التعادل في الدقيقة 46، قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وتمكن كريستال بالاس من إدراك التعادل في الدقيقة 65 عبر جيمس تومكينز، ليرد صلاح بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75.

وشهدت الدقيقة 89 طرد جيمس ميلنر ليلعب ليفربول الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، لم يتأثر ليفربول بالنقص العددي في صفوفه، ونجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 93.

وبعدها بدقيقتين جاء الهدف الثالث لكريستال بالاس عن طريق ماكس مير، ليخرج ليفربول فائزًا بالنقاط الثلاث.