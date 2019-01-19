نادي ليفربول يقتنص فوزًا ثمينًا من كريستال بالاس ويواصل تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

اقتنص نادي ليفربول فوزًا ثمينًا من كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف ليفربول محمد صلاح هدفين وفيرمينو وساديو ماني في الدقائق 47 و53 و75 90+3، بينما جاءت أهداف كريستال بالاس عن طريق تاونسيند وتومكينس وماكس ماير في الدقائق 34 و65 و90+5 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في صدارة الجدول، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

ورغم تقدم أندروس تاونسند للضيوف في الدقيقة 34 بعد تمريرة عرضية من زميله ويلفريد زاها، إلا أن صلاح أدرك التعادل لليفربول مع بداية الشوط الثاني إثر متابعة تسديدة ارتدت من الحارس.

ووضع البرازيلي روبرتو فيرمينو ليفربول في المقدمة بتسديدة أرضية، غيّرت اتجاهها وسكنت شباك كريستال في الدقيقة 53.

لكن مع منتصف الشوط الثاني أدرك جيمس تومكينز التعادل في الدقيقة 65.

وسجل صلاح هدفه الشخصي الثاني عندما تابع تسديدة زميله جيمس ميلنر التي ارتدت من يد الحارس، ليتابعها الدولي المصري في الشباك قبل ربع ساعة من النهاية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، جعل السنغالي ساديو ماني النتيجة 4-2 وذلك بعد دقيقة واحدة من طرد ميلنر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وقلص ماكس ماير الفارق لصالح كريستال بالاس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.