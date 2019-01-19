ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (صورة)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ثنائية لفريقه في مرمى منافسه فريق كريستال بالاس، بالمباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، باستاد أنفيلد، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 46، بعدما استغل تسديدة خاطئة من جيمس ميلنر، فيما جاء ثاني أهدافه في الدقيقة 75.

ويلعب صلاح مباراته رقم 72 في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، وهو عدد المباريات الذي وصل فيه فيرناندو توريس مهاجم ليفربول السابق لهدفه رقم 50 عام 2009.

وبهذا الهدف، ينفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث وصل إلى هدفه الـ16، بينما يأتي خلفه الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، والغابوني أوباميانغ برصيد 14 هدفًا فقط.

يذكر أن هاري كين تعرض لإصابة، خلال الأيام الماضية؛ ليغيب عن توتنهام لمدة 4 أسابيع.