أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (فيديو)

سجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي الدقيقة 34 تقدم كريستال بالاس لتصبح النتيجة 1 – 0، ويعدله صلاح مع انطلاق الشوط الثاني.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 1 كريستال بالاس | هدف التعادل ليفربول محمد صلاح د46 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/twm43k7IdJ — كم مره اقولكم فهد ياخي (@terr404) January 19, 2019

في الدقيقة 75 يسجل محمد صلاح الثالث لليفربول، والثاني له في اللقاء.

ليفربول 3 – 2 كريستال بالاس : هدف ليفربول الثالث ، محمد صلاح HD

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الحساب الاساسي ⁦@HD_Gols2018⁩

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⁧#ليفربول_كريستال_بالاس⁩ pic.twitter.com/KZqnoNydfD — اهداف (@E0T0k) January 19, 2019

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب “أنفيلد” للمباراة الـ 32 على التوالي في مباراة اليوم، ويعد كريستال بالاس هو آخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب “أنفيلد” في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتذوق “الريدز” طعم الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره في “البريميرليغ” منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2، في أبريل 2017.

كما يتطلع محمد صلاح لقيادة “الريدز” نحو تحقيق الانتصار الـ 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، للوصول إلى النقطة الـ 60 وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفًا على هدرسفيلد تاون، غدًا الأحد، إلى 7 نقاط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.