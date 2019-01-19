أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (فيديو)

أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي الدقيقة 34 تقدم كريستال بالاس لتصبح النتيجة 1 – 0، ويعدله صلاح مع انطلاق الشوط الثاني.

في الدقيقة 75 يسجل محمد صلاح الثالث لليفربول، والثاني له في اللقاء.

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب “أنفيلد” للمباراة الـ 32 على التوالي في مباراة اليوم، ويعد كريستال بالاس هو آخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب “أنفيلد” في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتذوق “الريدز” طعم الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره في “البريميرليغ” منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2، في أبريل 2017.

كما يتطلع محمد صلاح لقيادة “الريدز” نحو تحقيق الانتصار الـ 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، للوصول إلى النقطة الـ 60 وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفًا على هدرسفيلد تاون، غدًا الأحد، إلى 7 نقاط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

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