ثلاثية جوتا تقود وولفرهامبتون للفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أكمل ديوغو جوتا ثلاثيته في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح وولفرهامبتون واندرارز انتصارًا رائعًا 4-3 على ليستر سيتي، اليوم السبت، في واحدة من أفضل المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

ودفع هدف الانتصار الذي حققه وولفرهامبتون قبل النهاية، بعد أن أحبط انتفاضة منافسه مرتين، إلى احتفالات صاخبة في استاد مولينو، أدت لطرد المدرب نونو إسبيريتو سانتو بسبب احتفاله داخل الملعب مع اللاعبين.

وعدل ليستر تأخره مرتين بعد أن كان متراجعًا 2-صفر و3-2، وربما شعر بأنه ضمن نقطة حاسمة بالنسبة للمدرب كلود بويل، الذي يتعرض لضغط شديد، وذلك بعد تسجيل القائد ويس مورغان الهدف الثالث ليتعادل 3-3 بضربة رأس في الدقيقة 87.

الدوري الانجليزي | أهداف المباراة المجنونة ???????????????????????? : ولفرهامبتون 4 × 3 ليستر سيتي الاهداف كـــــــاملة HD تعليق حسام الدمسيسي Via : @if24hd_ pic.twitter.com/pZnl3nB8pa — فهد يمسي عليكم جميعا (@patr4404) January 19, 2019

لكن وولفرهامبتون، الذي كانت بدايته سريعة بتسجيله هدفين في 12 دقيقة عن طريق جوتا ورايان بينيت، لم يتراجع عن تحقيق الفوز بتسجيل جوتا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عقب صحوة لأصحاب الأرض قبل النهاية دفعتهم لتجاوز ليستر نحو منتصف جدول الترتيب.

وتبدو الهزيمة مؤلمة للغاية بالنسبة لليستر، الذي استهل المباراة بشكل سيىء، لكن أداءه تحسن مع بداية الشوط الثاني رغم تراجعه في النتيجة، وسجل بواسطة ديماري غراي وهدف كونور كوادي بالخطأ في مرماه، ما دفع الضيوف للعودة ثانية إلى أجواء اللقاء.

وبدا أن الحظ لم يكن مساندًا لكوادي، الذي سجل بالخطأ في مرماه، يوم الإثنين الماضي، أمام مانشستر سيتي، رغم أنه لم يكن بوسعه القيام بالكثير أمام تسديدة هارفي بارنز، الذي عاد من الإعارة للعب مع ليستر، والتي غيرت مسارها بعد اصطدامها به لتسكن الشباك.

وتقدم ولفرهامبتون ثانية في الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من روبن نيفيز هيأت الكرة أمام جوتا الذي سجل هدفه الثاني. ورغم هدف مورجان الذي منح ليستر التعادل، إلا أن اللاعب البرتغالي شق طريقه ثانية ليهز الشباك بعد تلقيه تمريرة راؤول خيمينيز في اللحظات الأخيرة.