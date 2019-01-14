مانشستر سيتي يواصل الضغط على نادي ليفربول بالفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل مانشستر سيتي ضغطه على منافسه نادي ليفربول المتصدر، بعدما تغلب 3/0 على وولفرهامبتون، الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما البرازيلي غابريل جيسوس، جاء الأول في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة عرضية من الألماني ليروي ساني.

وسجل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 39، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد خطأ من ريان بينيت على رحيم سترلينغ.

وسجل كونور كودي لاعب وولفرهامبتون هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87.

وطرد حكم المباراة كريغ باوسون لاعب وولفرهامبتون ويلي بولي بعد خطأ على برناردو سيلفا في الدقيقة 19.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن ليفربول، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

مانشستر سيتي 1 × 0 ولفرهامبتون | هدف جيسوس تااااااابع @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/CcIXanqMxG — @grp_moo5a10 (@grp_moo5a4) ١٤ يناير ٢٠١٩

مانشستر سيتي 2 × 0 ولفرهامبتون | هدف جيسوس تااااااابع @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/yu4BKkUB4M — @grp_moo5a10 (@grp_moo5a4) ١٤ يناير ٢٠١٩