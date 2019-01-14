أهداف مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون.. ثنائية من غابرييل جيسوس (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون.. ثنائية من غابرييل جيسوس (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الأول لمانشستر سيتي في مباراته مع وولفرهامبتون، في ختام مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف جيسوس في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة عرضية من الألماني ليروي ساني.

ومن ركلة جزاء أضاف جيسوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

والفوز اليوم يرفع رصيد مانشستر سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وشهدت الدقيقة 19 طرد حكم المباراة كريغ باوسون لاعب وولفرهامبتون ويلي بولي بعد خطأ على برناردو سيلفا.

وكان مانشستر سيتي تغلب 2/1 على ليفربول في الجولة الماضية، ليبقي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مشتعلًا.

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