ماذا قال يورغن كلوب عن احتمال عودة فيليب كوتينيو إلى نادي ليفربول؟

نفى المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الأنباء التي تحدثت عن احتمال عودة البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى الريدز مرة أخرى

وغادر كوتينيو ليفربول في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، مقابل 142 مليون إسترليني، لكن اللاعب لم يحصل على مركز أساسي في تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ونقلت صحيفة “ليفربول إيكو” عن كلوب قوله: “كل شيء على ما يرام، هذا أمر لا أريد التحدث عنه، لا يمكنني القول إنها عملية نقل محتملة، أو لاعب من المحتمل أن ينضم لنا، أي شيء آخر سأقوله سيفتح المزيد من القصص، وليست هناك قصة من الأساس”.

وكان كلوب رافضًا بشكل مطلق التخلي عن كوتينيو، رغم إصرار اللاعب، لكنه اضطر للموافقة أخيرًا، بعد ضغط من اللاعب وإدارة ليفربول.

وأضاف كلوب “كوتينيو في برشلونة، وكما أعلم فإنه يعيش حالة جيدة، وكل شيء على ما يرام بالنسبة له”.

وانضم كوتينيو، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى ليفربول العام 2013، قادمًا من إنتر ميلان، وسجل للريدز 54 هدفًا وصنع 45 في 201 مباراة.

اما مع برشلونة، فقد لعب كوتينيو 48 مباراة، سجل فيها 16 هدفًا وصنع 11.

وعن إمكانية توقيع عقد جديد مع ليفربول، قال كلوب: “سأكون سعيدًا لو لم يقدموا لي شيئًا الآن، لأنني لا أريد التفكير في الأمر”.

وأضاف بقوله “أمامي وقت طويل وسيكون هناك الكثير من التغييرات قبل 2022، لكني لا أريد التفكير في هذا الأمر في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الثاني مانشستر سيتي، ويحلم كلوب بقيادة الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الفريق منذ أن أحرز لآخر مرة موسم 1989/1990.