مستغلًا جلوسه على دكة البدلاء.. مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع فيليب كوتينيو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وبحسب صحيفة “Manchester Evening News”، فإن مانشستر يونايتد مهتم بضم كوتينيو، لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى استغلال جلوس كوتينيو على دكة الاحتياط، إذ شارك اللاعب البرازيلي أساسيًا مرة وحيدة في آخر6 مباريات في كل المسابقات، وكانت أمام توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا، ولم تكن تلك المباراة تمثل أهمية للفريق الكتالوني الذي كان قد ضمن التأهل بالفعل بعد تصدر مجموعته.

وانضم كوتينيو، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، قادمًا من ليفربول، مقابل 160 مليون يورو.

لكن الصحيفة أشارت إلى تعقد مهمة مانشستر يونايتد في التعاقد مع كوتينيو، بعد مرور عام واحد فقط على انضمامه للنادي الكتالوني.

وأوضحت “Manchester Evening News” أن عدم مشاركة كوتينيو بشكل كبير يثير استياءه، ويزيد من فرص رحيله لاحقًا، لافتة إلى أن مانشستر يونايتد يراقب الوضع عن قرب.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، شارك كوتينيو في 45 مباراة مع النادي الكتالوني، بينها 23 مباراة الموسم الحالي، وسجل في جميعها 15 هدفًا، كما لعب لليفربول 201 مباراة، سجل فيها 54 هدفًا، ولإنتر ميلان 47 مباراة، سجل فيها 5 أهداف.