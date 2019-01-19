القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي آرسنال منافسه تشيلسي، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتنطلق المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 47 نقطة، في حين يملك آرسنال 41 نقطة في المركز الخامس.

وفاز كل فريق مرة في حين حكم التعادل 3 مباريات في آخر 5 مباريات جمعت تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويعد الإيفواري ديدييه دروغبا لاعب تشيلسي هداف ديربي لندن وفي رصيده 13 هدفًا، ثم تييري هنري لاعب آرسنال ويملك 10 أهداف.

وفي 53 مباراة بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز الغانرز 19 مرة، مقابل 18 للبلوز، وحسم التعادل 16 مباراة، وسجل آرسنال 68 هدفًا، مقابل 73 لتشيلسي.