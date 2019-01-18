آرسنال يجد بديل أوزيل في آيندهوفن

وجد آرسنال ضالته في آيندهوفن، حيث كثف مفاوضاته مع المكسيكي هيرفينغ لوزانو لاعب وسط الفريق الهولندي ليكون بديلًا للألماني مسعود أوزيل.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن أوناي إيمري، المدير الفني الإسباني، يبحث عن بديل لأوزيل وراقب الدولي المكسيكي البالغ عمره 23 عامًا خلال كأس العالم الماضي.

ويتردد أن أوزيل، البالغ عمره 30 عامًا، تم عرضه على ميلان، لكن رئيس آرسنال السابق إيفان غازيديس المسؤول حاليًا في النادي الإيطالي رفض هذه الفكرة.

ولا يرى إيمري مستقبلًا لأوزيل الذي يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي من النادي اللندني، ويزعم انه أبلغ اللاعب بضرورة البحث عن نادٍ بديل.

لكن آرسنال ليس لديه أموال كافية للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويسعى لإبرام عقود على سبيل الإعارة وغير مكلفة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن آرسنال يسعى لضم دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة بعد مفاوضات إيجابية بين الناديين.

كما أنه يتردد أن آرسنال يسعى لاستعارة جيمس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونخ مقابل ثلاثة ملايين استرليني، لكن التركيز حاليًا على لوزانو الذي سجل 15 هدفًا في كافة المسابقات حتى الآن مع آيندهوفن.

ويتردد أن آيندهوفن سيطلب الحصول على 27 مليون جنيه إسترليني مع المكافآت، خاصة وأن أندية كبيرة أخرى تسعى لضم اللاعب منها نابولي الإيطالي الذي يرتبط بعلاقة قوية مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، ما يمنحهم ميزة في المفاوضات.