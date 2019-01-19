موعد مباراة آرسنال وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل نادي تشيلسي ضيفًا على آرسنال، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 20:30، بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة آرسنال وتشيلسي على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويملك تشيلسي 47 نقطة في المركز الرابع، مقابل 41 نقطة لآرسنال في المركز الخامس.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بفوز مثير لتشيلسي 3/2.

وفي 192 مباراة في مختلف المسابقات جمعت الفريقين، فاز آرسنال في 74 مباراة، مقابل 61 للبلوز، بينما حسم التعادل 56 مباراة.

وفي آخر 5 مباريات بين آرسنال وتشيلسي، فاز كل فريق مرة، في حين تعادلا 3 مرات، لكن آخر فوز لآرسنال على تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي يعود إلى سبتمبر 2016، عندما فاز 3/0.