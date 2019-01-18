أليكسيس سانشيز يستعد للعودة وفيلايني يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

يستعد أليكسيس سانشيز للعودة لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما سيغيب مروان فيلايني بسبب إصابة في ربلة الساق، وصفها المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير بأنها “ستستغرق وقتًا طويلًا”.

وغاب المهاجم التشيلي عن انتصار فريقه 1-صفر على توتنهام هوتسبير في الدوري الأحد الماضي، بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه عاد للتدريبات قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “أليكسيس تدرب طوال الأسبوع ولهذا نتمنى أن يشارك في مران اليوم، وأن يكون مستعدًا للمباراة غدًا.

“إصابة فيلايني ستستغرق وقتًا طويلًا، سيغيب على الأقل ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد يرغب في ترك فيلايني يرحل عن صفوفه، مقابل مبلغ مناسب في فترة الانتقالات الحالية في يناير كانون الثاني، رغم أن المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا وقع عقدًا جديدًا مع الفريق لمدة عامين في بداية هذا الموسم.

وشارك اللاعب البلجيكي مرتين فقط كبديل في ست مباريات فاز بها يونايتد تحت قيادة المدرب النرويجي الجديد، لكن سولشاير يرى أن اللاعب سيكون له دور مهم مع الفريق.

وقال: “لكل لاعب مفتاح ونعرف جيدًا إمكانيات مروان فيلايني.

“أصيب في ربلة الساق.. لكنه سيعمل بجد من أجل العودة في وقت نستعد فيه لخوض مباريات قوية ومهمة”.

وحل سولشاير بدلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول 2018، ونجح في تحقيق أكثر بداية ناجحة لمدرب في تاريخ النادي، بالفوز في ست مباريات متتالية في كل المسابقات.

ونجح يونايتد في تقليص الفارق بينه وبين الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الترتيب من 11 إلى ست نقاط، ويسعى المدرب الآن لحماية لاعبيه من الغرور أو الإحساس بالوصول للكمال.

وقال: “لا يجب أن تزيد الثقة عن حدها وإلا سيصبح الأمر غرورًا.

“أريد من اللاعبين التحلي بالثقة وألّا ينزلقوا إلى الغرور، فهناك فارق كبير في رأيي بين الاثنين. المسألة تتعلق بالقدرة على اللعب والركض والتمرير والهجوم والحفاظ على مؤازرة الجمهور. هذه هي القضية”.