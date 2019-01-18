بيليغريني: وست هام لن يبيع أرناوتوفيتش سوى بموافقتي

قال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، إن وست هام لن يبيع المهاجم النمساوي المتألق ماركو أرناوتوفيتش سوى بموافقته.

وربطت تقارير أرناوتوفيتش باحتمال الانتقال إلى شنغهاي سيبغ الصيني.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية، أن وست هام رفض عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (45.42 مليون دولار) من بطل الدوري الصيني الممتاز.

ويتقاسم أرناوتوفيتش البالغ من العمر 29 عامًا صدارة هدافي وست هام، هذا الموسم، برصيد ثمانية أهداف في كل المسابقات، وقال بيليغريني بالرغم من أنه صاحب القرار النهائي، فإنه لم يطلب من ملاك النادي رفض العرض المقدم للاعب.

وأبلغ المدرب الصحفيين: “لو قلت إن هذا اللاعب يتعين عليه البقاء فإنه سيستمر في النادي. لا توجد أي مشكلة مع النادي”.

وتابع: “النادي لا يضغط علي من أجل بيع اللاعب. على مدار الأشهر التي عملت فيها هنا لم أتعرض لأي مشكلة مع الملاك”.

وقال بيليغريني، الذي قضى عامين في تدريب هيبي الصيني، إنه يتفهم رغبة أرناوتوفيتش في الانتقال إلى الصين؛ بسبب الرواتب السخية هناك.

ويحل وست هام، الذي فاز على غريمه اللندني نادي آرسنال مطلع الأسبوع ليقفز للمركز التاسع، ضيفًا على بورنموث في الدوري، غدًا السبت.