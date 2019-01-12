رايس يقود وست هام لإسقاط آرسنال في الدوري الإنجليزي

سجل الصاعد ديكلان رايس أول هدف له مع وست هام يونايتد ليقود فريقه لأول فوز بملعبه منذ 13 عامًا على آرسنال بنتيجة 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

بدأ آرسنال اللقاء بقوة في استاد لندن وأهدر العديد من الفرص، لكن وست هام انتزع نقاط المباراة بفضل تسديدة قوية من رايس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48.

جاء الهدف من تمريرة سمير نصري، لاعب آرسنال السابق، الذي يحيي مسيرته بعد انتهاء عقوبة إيقاف بسبب المنشطات، ليعرقل مسيرة آرسنال نحو المربع الذهبي في أول ظهور له مع وست هام بالدوري.

ويبقى آرسنال في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بينما صعد وست هام للمركز الثامن ولديه 31 نقطة قبل اكتمال مباريات الجولة.