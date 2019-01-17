موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي آرسنال منافسه تشيلسي، السبت، في قمة منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وتنطلق المباراة، السبت، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة آرسنال وتشيلسي على قناة beIN SPORTS HD 2.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز درامي لتشيلسي بنتيجة 3/2، في أغسطس الماضي.

وفي آخر 5 مباريات بين آرسنال وتشيلسي، فاز كل فريق مرة، في حين تعادلا 3 مرات، لكن آخر فوز لآرسنال على تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي يعود إلى سبتمبر 2016، عندما فاز 3/0.

وأشارت صحيفة “لندن ستاندرد” إلى محاولة تشيلسي إتمام الصفقة وقيد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في قائمة الفريق؛ للاستعانة به في مواجهة آرسنال.

ومنذ بداية الديربي اللندني بين آرسنال وتشيلسي، تحديدًا في موسم 1907/1908، التقى الفريقان في 192 مباراة في مختلف المسابقات، حيث حقق الغانرز الفوز في 74 مباراة، في حين فاز البلوز 61 مرة، وسيطر التعادل على 56 مواجهة.