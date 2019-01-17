على رأسهم بيل.. 5 نجوم قد يضطرون للعودة إلى الدوري الإنجليزي بسبب “بريكسيت”

يواجه عدد من نجوم بريطانيا المحترفين في أندية أوروبية خطر العودة للدوري الإنجليزي الممتاز في حال مضت البلاد لتنفيذ خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم (بريكسيت).

وبعد الخسارة الساحقة لرئيسة وزراء إنجلترا تيريزا ماي في التصويت على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي فيما اعتبر أكبر هزيمة لحكومة في تاريخ بريطانيا ذكرت شبكة ESPN التلفزيونية أن حوالي 800 ألف بريطاني قد يفقدون حقهم في العمل في دول الاتحاد الأوروبي.

وطرحت رئيسة الوزراء اتفاقها للتصويت في البرلمان، لكنها خسرت 432 صوتًا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 636 عضوًا.

وفي حال استمرار إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يجد البريطانيون فرصة للعمل في دول الاتحاد الأوروبي ومنهم بالطبع لاعبو كرة القدم.

وتُلقي صحيفة “صن” البريطانية نظرة على أبرز اللاعبين البريطانيين خارج الدوري الممتاز الذين سيتأثرون بالقرار:

غاريث بيل

بيل المهاجم السابق لتوتنهام هوتسبير قد يتم إجباره أخيرًا على الانتقال لمانشستر يونايتد في حالة عدم التوصل لاتفاق “بريكسيت” إذ إن مهاجم ريال مدريد لن يكون قادرًا على العمل في إسبانيا، لكنّه يضمن العودة إلى الدوري الممتاز.

جادون سانشو

بعد تألقه مع بروسيا دورتموند الألماني في أعقاب رحيله عن مانشستر سيتي سيجد اللاعب الشاب نفسه مضطرًّا للعود إلى إنجلترا.

سانشو مع بروسيا دورتموند الآن، ولكنه قد يضطر إلى البحث عن منزل جديد في بلاده في وقت لاحق من هذا العام.

ماركوس ماكغوان

لاعب خط وسط آرسنال السابق قام بخطوة جريئة العام الماضي عندما انضم إلى برشلونة ويتألق حاليًّا في صفوف الفريق الثاني للنادي الكتالوني وله مستقبل كبير في إسبانيا ما لم يتم رحيله بسبب بريكسيت.

غوناثان بانزو

بعد أن أمضى حياته المهنية في صفوف شباب تشيلسي، اختار بانزو أن يرحل بنفسه بدلًا من أن يصبح واحدًا من جيش النجوم التي يتم إعارتها لأندية بالخارج.

نجح الدولي الإنجليزي في منتخب تحت 19 عامًا في الانتقال إلى الفريق الثاني في موناكو ومنه للفريق الأول.

كالوم هودسون-أودي

وبطبيعة الحال، هودسون أودي لا يزال لاعبًا في تشيلسي، ولكن يبدو انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني وشيكًا.

لكنه قد يحتاج لإعادة النظر في ترك ستامفورد بريدج في حال تنفيذ اتفاق بريكسيت.

لاعبون آخرون

شوبا أكبوم: نجم آرسنال السابق، حاليًّا في باوك اليوناني.

ستيفي مافيديدي:لاعب آخر من آرسنال يلعب في يوفنتوس حاليًّا.

رونالدو فييرا: لاعب وسط ليدز السابق، يلعب حاليًّا مع سامبدوريا في إيطاليا.

مانديلا إجبو: نجم كريستال بالاس السابق ويلعب الآن في بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.