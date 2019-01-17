سر استخدام هاري كين لـ “جهاز” من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في علاج إصابته (صورة)

يغيب المهاجم الإنجليزي هاري كين مدة شهرين تقريبًا عن فريقه توتنهام بعد إصابته في الكاحل خلال لقاء مانشستر يونايتد ويأمل فريقه في تقليص فترة عودته عبر برنامج علاجي يستخدم أفضل وأحدث الوسائل التقنية.

وذكرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن النجم الإنجليزي سيستعمل في فترة من علاجه جهازًا للجري ضد الجاذبية مطورًا من وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” ليساعده في عدم وضع وزن جسمه كاملا على كاحله المصاب.

ويستعمل الجهاز لتدريب رواد الفضاء للجري على سطح القمر ومقاومة الجاذبية ، لكن الشركات المصنعة طورته ليصبح في متناول الجميع ويبلغ ثمنه حوالي 35 ألف جنيه إسترليني.

ويبدأ هاري كين مشوار التعافي في صالات الرياضة ويركز خلاله على الجانب العلوي من الجسد ثم السباحة فجهاز الجري المتطور من ” ناسا ” قبل التدريب الطبيعي.

وسيستعمل هاري كين جهاز الجري ضد الجاذبية حتى لا ينزل بكل ثقل جسده على كاحله المصاب، حيث إن الجهاز يسمح فقط باستعمال حوالي 20 % من الوزن أثناء الجري، مما لا يشكل حملاً ثقيلاً على موقع الإصابة.