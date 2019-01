توتنهام يعلن رسميًا إصابة هاري كين وغيابه لمدة شهرين

أعلن نادي توتنهام، رسميًا، إصابة مهاجمه هاري كين في أربطة الكاحل الأيسر، ليتأكد غيابه عن الفريق حتى شهر مارس المقبل.

وانتشرت صورة، صباح اليوم، للنجم الإنجليزي، متأثرًا بالإصابة في أحد شوارع لندن أثناء دخوله للعيادة الطبية.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.

He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2019