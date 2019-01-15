توتنهام يعلن رسميًا إصابة هاري كين وغيابه لمدة شهرين

أعلن نادي توتنهام، رسميًا، إصابة مهاجمه هاري كين في أربطة الكاحل الأيسر، ليتأكد غيابه عن الفريق حتى شهر مارس المقبل.

وانتشرت صورة، صباح اليوم، للنجم الإنجليزي، متأثرًا بالإصابة في أحد شوارع لندن أثناء دخوله للعيادة الطبية.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match. He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2019

وأصيب كين خلال مباراة مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة صاحب الـ25 عامًا فتحت المجال وصراع التهديف على لقب هداف الدوري للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ولاعب آرسنال أوباميانغ، حيث يتساوى الثلاثي بـ14 هدفًا، الأمر الذي يعود بالأذهان إلى إصابة هاري كين قبل نهاية الموسم الماضي خلال المنافسة الشرسة مع صلاح، قبل أن يحصد اللاعب المصري لقب الحذاء الذهبي برصيد 32 هدفًا، بفارق هدفين عن نجم السبيرز.

وأوضح نادي توتنهام في بيانه الرسمي أن الفحوصات الأولية أكدت إصابة اللاعب في رباط الكاحل الأيسر.

وأشار البيان إلى أن اللاعب ستتم إعادة تأهيله ومراقبته من الطاقم الطبي للفريق، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريب في أوائل شهر مارس المقبل.

ويغيب بذلك كين عن تسع مواجهات لتوتنهام، ومباراة آرسنال يوم 2 مارس قد تشهد عودته الأولى بعد الإصابة.

ولن يلعب كين مواجهة تشيلسي يوم 24 يناير في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما لن يواجه ريكستال بالاس في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والمقرر إقامتها 27 من الشهر نفسه.

وفي الدوري الإنجليزي، يغيب كين عن ست مباريات للسبيرز، وهي على الترتيب: فولام وواتفورد ونيوكاسل وليستر سيتي وبيرنلي وتشيلسي.

كما يغيب كين عن مواجهة الذهاب لتوتنهام أمام دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.