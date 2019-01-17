بوكيتينو يشرح خطط توتنهام في سوق الانتقالات بعد إصابة هاري كين

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن إصابة مهاجمه هاري كين بالكاحل، التي ستبعده عن اللعب حتى مارس آذار، قاسية لكنها لن تؤثر في خطط النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشأن التعاقدات هذا الشهر.

وبجانب كين، الذي أصيب خلال الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، يفقد توتنهام جهود مهاجمه سون هيونج-مين الذي يمثل منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا حتى الأول من فبراير شباط.

وقال بوكيتينو لمحطة سكاي سبورتس أمس الأربعاء إنه “من المؤلم غياب أحد أفضل مهاجمي العالم” لمدة ستة أسابيع لكنه أشار إلى وجود فرصة للاعتماد على ناشئي النادي.

وأضاف “لم أغير توجهات النادي في انتقالات يناير بعد ما حدث لهاري وكنا نعرف أن سون سيشارك في كأس آسيا قبل أسابيع.

“لم أغير الرؤية واعتقد أنها فرصة جيدة جدًا لشباب أكاديمية النادي للتطور ولإظهار قدراتهم”.

ومنح بوكيتينو فرصًا بالفريق الأول للعديد من اللاعبين الصاعدين مثل لاعب الوسط أوليفر سكيب والمدافع الأرجنتيني خوان فويث هذا الموسم، لكنه سيدفع على الأرجح بالمهاجم الإسباني المخضرم فرناندو يورينتي خلفًا لكين.

ويلتقي توتنهام مع فولهام في الدوري يوم الأحد ثم مع تشيلسي يوم الخميس المقبل في إياب قبل نهائي كأس الرابطة، بعد أن فاز فريق بوكيتينو 1-صفر ذهابًا في ويمبلي.

وتابع بوكيتينو “نعرف ماذا يعني أن يكون هاري كين في حالته المعهودة لأنه يساعدنا على الفوز..لكن غيابه لن يشكل عذرًا وسنتمسك بنفس العقلية وسنلعب للفوز على أي فريق”.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري الممتاز بفارق تسع نقاط خلف المتصدر ليفربول وخمس نقاط عن مانشستر سيتي ويرى بوكيتينو أن المنافسة على اللقب ليست مستحيلة مع تبقي 16 مباراة. لكنه يعتبر ليفربول وسيتي الأقرب للقب منطقيًا.