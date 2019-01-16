بسبب زوجته.. الشرطة الإنجليزية اعتقلت مدافع توتنهام قبل مباراة مانشستر يونايتد (صور)

كشفت الشرطة البريطانية سبب غياب المدافع الإيفواري سيرج أورييه عن مباراة فريقه توتنهام، الأحد الماضي، مع مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة “دايلي ميل”، اعتقلت الشرطة مدافع توتنهام، الدولي الإيفواري، ليلة السبت/ الأحد؛ لاعتدائه على صديقته هينشا فويت، وأطلقت سراحه بعد ساعات من التحقيق، حيث أنكر كل التهم الموجهة إليه.

وجاء في بلاغ للشرطة البريطانية أنه تم اعتقال شخص بسبب العنف الأسري والاعتداء المنزلي، وتم إطلاق سراحه بعدما أنكر كل التهم الموجهة إليه.

ويعيش أورييه مع صديقته نجمة تلفزيون الواقع وله منها ابنة تبلغ 5 سنوات.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد 1/0، سجله ماركوس راشفورد.