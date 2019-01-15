جماهير مانشستر يونايتد غاضبة بسبب تقليص حصة تذاكرها في لقاء آرسنال بكأس إنجلترا

بدا مشجعو مانشستر يونايتد في حالة غضب بعد ما جرى تخصيص حصة قليلة من التذاكر لهم لحضور مباراة فريقهم أمام المضيف آرسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ووفقًا للوائح الاسترشادية للبطولة، كان يجب تخصيص ما يصل إلى 15% من إجمالي سعة استاد الإمارات البالغة 60 ألفًا، والذي سيستضيف اللقاء الذي سيقام في 25 يناير كانون الثاني الجاري.

وبينما يجب أن تكون حصة مشجعي يونايتد في المباراة نحو 9000 تذكرة، ذكر صندوق مشجعي مانشستر يونايتد أنه تم إبلاغه بأن آرسنال عرض خمسة آلاف تذكرة متعللًا “بأسباب تتعلق بالسلامة”.

وقال متحدث باسم صندوق مشجعي يونايتد: “ما يجعل مباريات كأس الاتحاد ذات خصوصية هي الحصص الكبيرة للمشجعين التابعين للفريق الضيف مقارنة بمباريات الدوري الممتاز.

“أن يعرض آرسنال تقديم أكثر من نصف الحصة المقررة بقليل يعد مزحة. المباراة على بعد 10 أيام وفي الوقت الحالي ليس بوسع يونايتد بيع التذاكر لجماهيره.

“يحتاج المشجعون للقيام بترتيبات لحضور مباراة التي تغير موعدها بالفعل لتنطلق في توقيت غير مناسب مساء الجمعة”.

وتلقى مشجعو يونايتد دعمًا من نظرائهم من آرسنال الذين قالوا إنهم يريدون حصتهم الكاملة من التذاكر في حال كان هناك مباراة إعادة في أولد ترافورد.