رابطة الدوري الإنجليزي تحقق في واقعة “تجسس” تتعلق بمباراة ليدز يونايتد وديربي كاونتي

فتحت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا اليوم الثلاثاء بعد أن اشتكى ديربي كاونتي من أن مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية أرسل شخصًا ليتجسس على تدريبات الفريق المنافس.

وحدثت الواقعة محل التحقيق قبل يوم واحد من فوز ليدز يونايتد 2-صفر على ملعب ايلاند رود.

وأرسلت رابطة الدوري الإنجليزي خطابًا إلى ليدز تطلب فيه من النادي التعقيب بعد أن تقدم النادي المنتمي لمنطقة يوركشير باعتذار إلى ديربي وذكر بيلسا بضرورة الالتزام بمبادئ النادي فيما يتعلق “بالنزاهة والأمانة”.

وبعد الفوز على ديربي والذي عزز صدارة ليدز يونايتد في دوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه، اعترف بيلسا أنه أرسل عضوًا في فريقه التدريبي لمتابعة تدريب كاونتي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: “قررت الرابطة الآن أنه من المناسب مراجعة هذه الحالة في سياق اللوائح الخاصة بالرابطة مع ملاحظة أن التصرف المزعوم يبدو متعارضًا مع الميثاق الذي وافقت عليه جميع أندية الرابطة في صيف 2018”.

ويدرس الاتحاد الإنجليزي هو الآخر تفاصيل الواقعة بينما أكدت الرابطة أنها ستنسق مع الاتحاد لضمان ألا يتسبب أي إجراء محتمل في “المساس بالتحقيقات الجارية”.