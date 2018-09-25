ديربي كاونتي يطيح بمانشستر يونايتد مبكرًا من كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

ودّع فريق مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا، وخسر من مضيفه ديربي كاونتي ضمن منافسات دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة 7-8 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بذلك، انتزع ديربي كاونتي بطاقة العبور لثمن النهائي في واحدة من مفاجآت المسابقة المحلية.

كاس الرابطة | مانشستر يونايتد 1 × 0 ديربي كاونتي | هدف اول مانشستر يونايتد عن طريق ماتا هدف جميل ???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/tIPDIykV9T — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018

بادر مانشستر يونايتد بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق الإسباني خوان ماتا، وأدرك ديربي كاونتي التعادل في الدقيقة 59 عبر هاري ويلسون.

ومع حلول الدقيقة 86 نجح جاك ماريوت في تسجيل الهدف الثاني لديربي كاونتي، وبعدها بأربع دقائق أدرك مانشستر يونايتد التعادل عبر البلجيكي مروان فيلاني.

كاس الرابطة | مانشستر يونايتد 1 × 1 ديربي كاونتي | هدف التعادل ديربي كاونتي التعادل هدف راااااائع ???????????????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/UL33UP2Q7V — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها ديربي كاونتي لصالحه بنتيجة 8-7.

كاس الرابطة | مانشستر يونايتد 1 × 2 ديربي كاونتي | هدف الثاني ديربي كاونتي HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/oRZmRJfgds — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز كريستال بالاس على وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة، وليستر سيتي على وولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كاس الرابطة | مانشستر يونايتد 2 × 2 ديربي كاونتي | هدف التعادل مانشستر يونايتد المنقذ فلايني د95 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ky9c6btoqS — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018