مورينيو ينقلب على بوغبا وينزع منه شارة قيادة مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة “تليغراف” أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عاقب لاعبه الفرنسي بول بوغبا؛ بسبب تصريحاته الأخيرة، بعد التعادل مع ولفرهامبتون في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو أخبر بوغبا، خلال تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يرتدي شارة قيادة الشياطين الحمر، في المباريات المقبلة.

وشددت الصحيفة: “وجه مورينيو رسالة تحذيرية لبوغبا ولكل لاعبي الفريق، مفادها بأنه لا يوجد أي لاعب أكبر من النادي مهما كان اسمه”.

وألقى بوغبا باللوم على مديره الفني البرتغالي؛ لغياب الكرة الهجومية عن الفريق، عقب التعادل أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-1، في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن بوغبا لن يغادر اليونايتد في الميركاتو الشتوي، لكنه سيعيد تقييم اختياراته في نهاية الموسم.

وكان بوغبا قريبًا من الرحيل عن مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الماضي، وسط اهتمام بالغ من برشلونة، لكن اللاعب فضّل البقاء مع الشياطين الحمر.