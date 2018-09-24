بوغبا يوجه انتقادات غير مباشرة لمورينيو بعد تعادل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

أعرب بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، عن ضيقه من الأسلوب الدفاعي الذي يتبعه مدربه جوزيه مورينيو، بعد السقوط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون، بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووصل الفريق للنقطة العاشرة من 6 مباريات في المركز السابع مبتعدًا عن الصدارة بـ 8 نقاط كاملة.

وقال بوغبا، في تصريحات نقلتها صحيفة “تليغراف”: “لم نبدأ المباراة بشكل جيّد، تقدمنا المبكر كان إيجابيًّا، في الشوط الثاني حاولنا الدفاع أكثر ضد الهجمات المرتدة لنتوقف عن اللعب للأمام، كما حدث في الشوط الأول”.

وأضاف: “أعرف أنني خسرت الكرة قبل هدف ولفرهامبتون، ثم حدثت أخطاء عدة بعد ذلك، لم يكن هناك الكثير من التحرك في المقدمة، لأننا لم نشكل للخصم المصاعب”.

وتابع: “كان علينا أن نلعب بشكل أفضل ونحن على أرضنا، ينبغي أن نهاجم كثيرًا، هذا أولد ترافورد، نحن هنا للهجوم”.

وبسؤال، لماذا لا يفعل مانشستر يونايتد ذلك؟.. أجاب: “لا يمكنني أن أخبركم بذلك. أنا مجرد لاعب”.

وأردف: “أليكسيس سانشيز؟ عندما تلعب لفترة طويلة مع فريق آخر ينتهج أسلوبًا مختلفًا عن فريقك الجديد، فعندها سيكون أمامك بعض الوقت من أجل التأقلم”.

وتطرق اللاعب، للتعليق عن تصريحات مورينيو، التي انتقد فيها أداء اليونايتد، موضحًا: “نعم، ربما مورينيو مُحق. لا أعرف. ربما ينبغي أن يكون السلوك أفضل وأن نلعب بشكل جيد، لأننا نلعب في أولد ترافورد”.

وأتم: “وبخصوص الابتعاد عن الصدارة، لست قلقًا من ذلك، لكن علينا أن نقترب بطبيعة الحال، نحن لم نحصد سوى 4 نقاط من 3 مباريات على أرضنا وهذا لا يكفي”.

مانشستر يونايتد على ملعبه انتصر على ليستر سيتي فقط في بداية الدوري. ثم تلقّى خسارة كبيرة أمام توتنهام بثلاثية واكتفى بالتعادل أمام ولفرهامبتون.. خارج ملعبه، خسر أمام برايتون 3-2 وانتصر على بيرنلي 2-0 وواتفورد 2-1.

ثلاث المواجهات المقبلة ليونايتد في الدوري، ستكون أمام وست هام (خارج أرضه) ونيوكاسل (على ملعبه) وتشيلسي (خارج أرضه)، إلى جانب استضافة فالنسيا على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

بوغبا لعب 7 مباريات بقميص يونايتد هذا الموسم. سجل 4 أهداف وصنع هدفين.