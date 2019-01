روبيرتسون يدافع عن محمد صلاح بعد اتهامه بالتمثيل في مباراة ليفربول وبرايتون

حرص أندي روبيرتسون، لاعب نادي ليفربول، على الدفاع عن زميله الدولي المصري محمد صلاح، بشأن الاتهامات التي تطاله بادعاء التمثيل للحصول على ركلات جزاء، مشددًا على أنه ليس ذلك النوع من اللاعبين.

وقال روبيرتسون في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الإثنين: “”صلاح ليس ذلك النوع من اللاعبين، في كل مرة تحدث، ثم نعود لمشاهدة اللقطة فترى أن صلاح لم يمثل السقوط، لذا كم من المرات سيحدث ذلك؟”.

وأضاف: “لست متأكدًا إذا ما كان لاعبو برايتون قد قالوا إنه ادعى السقوط أم لا، لكنني سأكون بحاجة لرؤية الأمر، كنت على حافة منطقة الجزاء وكان الأمر واضحًا”.

وتابع: “إن بدأ الناس في الحديث حول سقوط صلاح السهل فهو أمر غير عادل، لأنه ضد آرسنال تحديدًا، ظهر مقطع الفيديو 3 مرات وهو يسقط وكانوا لا يزالون يحتجون ربما يتم ذلك بدافع الإحباط”.

Salah Diving for yet another Game pic.twitter.com/bRU7VVRfEk

— ً (@debrxyne) January 12, 2019