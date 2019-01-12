ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على برايتون (صورة)

واصل فريق ليفربول، اليوم السبت، سلسلة التحليق على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، إثر فوزه على مضيفه برايتون بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة محلقًا في الصدارة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 50 لتشهد هدف التقدم لليفربول عن طريق صلاح من ضربة جزاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الريدز فائزين بالنقاط الثلاث.

وأسفرت مباريات أخرى، اليوم، عن فوز ساوثهامبتون على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها تغلب بيرنلي على فولهام، وكذلك واتفورد على كريستال بالاس، بينما تعادل كاريف سيتي سلبيًا مع هيديرسفيلد تاون.