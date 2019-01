محمد صلاح يقود ليفربول لاقتناص فوز ثمين من برايتون ويتمسك بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

اقتنص نادي ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

Mohamed Salah breaking the deadlock with a penalty won by himself. ???? pic.twitter.com/qlH343gHXp

— . (@VintageSalah) January 12, 2019