محمد صلاح يقود ليفربول لاقتناص فوز ثمين من برايتون ويتمسك بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

اقتنص نادي ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

Mohamed Salah breaking the deadlock with a penalty won by himself. ???? pic.twitter.com/qlH343gHXp — . (@VintageSalah) January 12, 2019

وخرج اللاعب الدولي المصري من اللقاء، مستبدلًا في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.