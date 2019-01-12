محمد صلاح يقود ليفربول لاقتناص فوز ثمين من برايتون ويتمسك بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود ليفربول لاقتناص فوز ثمين من برايتون ويتمسك بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: فريق التحرير

اقتنص نادي ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وخرج اللاعب الدولي المصري من اللقاء، مستبدلًا في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

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