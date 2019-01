ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون

سجل الدولي المصري محمد صلاح، الهدف الأول لنادي ليفربول في شباك برايتون، في إطار المباراة التي تجمعهما حاليًا بملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، نجح اللاعب في الحصول عليها بعد تعرضه للإعاقة من جانب مدافع الخصم.

بهدفه الأول أمام برايتون، رفع صلاح عدد أهدافه إلى الرقم 14، متصدرًا قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع هاري كين نجم توتنهام، وأوباميانغ نجم آرسنال.

#BHALIV هدددددف ليفربول الأول " محمد صلاح " HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/ppo3DtqoMa

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

The race for the Golden Boot ????@MoSalah – 14 goals@Aubameyang7 – 14 goals@HKane – 14 goals pic.twitter.com/H47bI2HnTD

— Premier League USA (@PLinUSA) January 12, 2019