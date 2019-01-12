ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون

سجل الدولي المصري محمد صلاح، الهدف الأول لنادي ليفربول في شباك برايتون، في إطار المباراة التي تجمعهما حاليًا بملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، نجح اللاعب في الحصول عليها بعد تعرضه للإعاقة من جانب مدافع الخصم.

بهدفه الأول أمام برايتون، رفع صلاح عدد أهدافه إلى الرقم 14، متصدرًا قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع هاري كين نجم توتنهام، وأوباميانغ نجم آرسنال.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

The race for the Golden Boot ????@MoSalah – 14 goals@Aubameyang7 – 14 goals@HKane – 14 goals pic.twitter.com/H47bI2HnTD — Premier League USA (@PLinUSA) January 12, 2019

وبعد مرور 21 جولة على انطلاق النسخة الحالية من المسابقة، يشكل الدولي المصري محمد صلاح 40% من القوة الهجومية لنادي ليفربول.

وسجل ليفربول 49 هدفًا قبل مباراة برايتون اليوم، ساهم صلاح في تسجيل 20 هدفًا، بعدما أحرز 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ21 بمسابقة الدوري الإنجليزي، بينما ودع مسابقة كأس الاتحاد أمام وولفرهامبتون، بعدما خسر بالنتيجة ذاتها.