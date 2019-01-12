هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك برايتون، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة يسارية قوية للغاية على يسار المرمى، فشل الحارس ديفيد بوتون في الوصول إليها بالوقت المناسب.

برايتون 0 – 1 ليفربول : هدف ليفربول الاول ، محمد صلاح HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

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#برايتون_ليفربول pic.twitter.com/FJamvPu1vY — . (@ArbFoot2) January 12, 2019

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

وبعد مرور 21 جولة على انطلاق النسخة الحالية من المسابقة، يشكل الدولي المصري محمد صلاح 40% من القوة الهجومية لنادي ليفربول.

وسجل ليفربول 49 هدفًا قبل مباراة برايتون اليوم، ساهم صلاح في تسجيل 20 هدفًا، بعدما أحرز 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ21 بمسابقة الدوري الإنجليزي، بينما ودع مسابقة كأس الاتحاد أمام وولفرهامبتون بعدما خسر بالنتيجة ذاتها.