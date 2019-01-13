مباراة أتلتيكو مدريد وليفاني.. حكم الفيديو يثير مزيدًا من الجدل في الدوري الإسباني

أصدر فريق ليفانتي بيانًا احتج من خلاله على تحكيم الفيديو والذي منح أتلتيكو مدريد ضربة جزاء سجلها الفرنسي أنطوان غريزمان، ومنحته الفوز في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وقال فريق ليفانتي في بيانه إنه يطالب لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني بتوضيح المواقف التي بإمكان الحكم اللجوء فيها لحكم الفيديو، للتأكد من صحة قراره على هامش ضربة الجزاء التي منحها الحكم اليوم لأتلتيكو مدريد.

وكان ريال مدريد قد احتج بدوره على الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب حكم الفيديو بعد لقائه أمام ريال سوسيداد، حيث لم يُعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح البرازيلي فينسيوس جونيور، ولم يلجأ لحكم الفيديو للتأكد منها.

وكان أحد الحكام قد أكد خطأ حكم لقاء ريال مدريد، وريال سوسيداد، واعتبر قراره غير صائب، حيث كان عليه الذهاب للفيديو للتأكد بنفسه من اللقطة.

ومنح الحكم بريتو إيغليسايس ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 57 بعدما لامست الكرة يد لاعب ليفانتي وهو ساقط على الأرض.