مانشستر يونايتد يواصل تألقه ويلدغ توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على منافسه توتنهام، بنتيجة 1/0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من ماركوس راشفورد، بعد تمريرة طولية رائعة من الفرنسي بوب بوغبا.

وسجل راشفورد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرته.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة في المركز السادس، في المقابل تجمّد رصيد توتنهام عند 48 نقطة في المركز الثالث.

وثأر مانشستر يونايتد لنفسه، بعد أن خسر 0/3 على أرضه في مباراة الذهاب.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكيار، إذ سبق أن تغلَّب على: أرديف سيتي، وهدرسفيلد تاون، وبورنموث، ونيوكاسل يونايتد.