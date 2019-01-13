هدف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. ماركوس راشفورد يتقدم لرفاق بول بوغبا (فيديو)

سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لناديه مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعه مع توتنهام، في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف راشفورد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة طولية متقنة من الفرنسي بول بوغبا.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، مزاحمًا الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الترتيب، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

ونجح المدرب سولسكاير في قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق 4 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

وانتهت مباراة الدور الأول على ملعب أولد ترافورد، بفوز توتنهام 3/0.