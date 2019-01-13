مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الأحد، مجموعة كبيرة من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات الأوروبية، والأفريقية، والآسيوية.

وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي مباراة قمة من العيار الثقيل تجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد، وفي الليغا، يلعب برشلونة ضد إيبار، ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس.

كأس آسيا 2019

كوريا الشمالية ضد قطر على إستاد خليفة بن زايد.. الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت القاهرة على قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”.

عمان ضد اليابان على إستاد مدينة زايد الرياضية.. الساعة 4:30 بتوقيت السعودية، 3:30 بتوقيت القاهرة، على قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”.

تركمنستان ضد أوزبكستان.. الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي.. الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت القاهرة، على قناة “beIN SPORTS HD 3”.

أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية.. الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 بتوقيت القاهرة، على قناة “beIN SPORTS HD 3”.

برشلونة ضد إيبار.. الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت القاهرة، على قناة “beIN SPORTS HD 3”.

ريال بيتيس ضد ريال مدريد.. الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 09:45 بتوقيت القاهرة، على قناة “beIN SPORTS HD 3”.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد بورنموث.. الساعة 5:15 مساءً بتوقيت السعودية، 4:15 بتوقيت القاهرة، على “beIN SPORTS HD 2”.

توتنهام ضد مانشستر يونايتد.. الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 بتوقيت القاهرة، على “beIN SPORTS HD 2” بتعليق عصام الشوالي.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

جيما جيفار ضد حسنية أغادير.. الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية.

اتحاد طنجة المغربي ضد الزمالك المصري.. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 بتوقيت القاهرة، على قناة “أون سبورت” المصرية.

الهلال السوداني ضد موكورا سبور الرواندي.. الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.