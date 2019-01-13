موعد مباراة الإمارات وتايلاند في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ستكون الإمارات في حاجة إلى حسم بطاقة التأهل وإثبات قدرتها على المنافسة بجدية على إحراز لقب كأس آسيا 2019 عندما تخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام تايلاند، غدًا الاثنين.

ولم يقنع أداء الإمارات، بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المشجعين في أول جولتين رغم تصدر المجموعة الأولى بأربع نقاط حتى أن وسائل إعلام محلية طالبت بإقالة المدرب الفائز باللقب في 2011 مع اليابان.

وأفلتت الإمارات من الهزيمة في افتتاح كأس آسيا الأسبوع الماضي، إذ تأخرت بهدف قبل أن يسجل البديل أحمد خليل هدف التعادل 1-1 من ركلة جزاء، أثارت جدلًا، في الدقيقة الـ 88.

وفي الجولة الثانية سجلت الإمارات هدفًا في نهاية كل شوط لتهزم الهند 2-صفر وتخرج بالنقاط الثلاث لكن الواقع يقول، إنه لولا تألق الحارس خالد عيسى لتغيَّرت النتيجة.

وقال إسماعيل مطر، قائد الإمارات، لمحطة “دبي” الرياضية: “كنا في حاجة إلى الفوز لكي نتنفس.. الفوز معنوي خاصة للاعبين. هناك عناصر تشارك للمرة الأولى (في كأس آسيا).

“البعض يعتبر الأمر سهلًا لكن من الصعب اللعب أمام الجمهور وعلى أرضك”.

وأضاف مطر الذي يظهر في كأس آسيا للمرة الرابعة، لكنه لا يزال يبحث عن هدفه الأول: “المكسب غير النقاط الثلاث، هو اكتساب اللاعبين الثقة بأنفسهم. أشعر باللاعبين، والضغوط عليهم ليست سهلة وهذه كرة القدم وكلما مر الوقت اكتسبوا ثقة وخبرة”.

وبعد اكتساب الثقة من المفترض أن تتحرر الإمارات من بعض الضغوط إذا كانت ترغب في قطع خطوة إضافية إلى الأمام في هذه البطولة بعد احتلال المركز الثالث في 2015.

وقال خالد عيسى، حارس الإمارات: “أنت تستضيف البطولة على أرضك والضغط الحالي أكثر مليون مرة من أستراليا (كأس آسيا 2015). مطالبون بالبطولة. نحن غير مطالبين بالدور المشرف أو بشيءٍ من ذلك، بل نحتاج إلى البطولة لكنها لا تحتاج إلى كلام بل رغبة وعمل وإصرار”.

???? كأس آسيا 2019

⚽ #الإمارات x تايلاند

???? ستاد هزاع بن زايد

???? الأثنين 14 يناير 2019

???? 8:00 مساءً

????#الإمارات_تايلاند pic.twitter.com/Z0IFSAr2Iq — UAE NT (@uaent2019) January 11, 2019

وباتت الإمارات على أعتاب الظهور في دور الستة عشر بالفعل لكنها تحتاج إلى الفوز لضمان تصدر المجموعة ومواجهة أحد المنتخبات الأربعة التي ستتأهل في المركز الثالث من المجموعات الست.

لكن الفوز لن يتحقق بسهولة مع تعافي تايلاند من الهزيمة أمام الهند 4-1 في الجولة الافتتاحية لتفوز 1-صفر على البحرين بفضل هدف سونجكراسين شاناتيب مهاجم كونسادول سابورو الياباني وترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط وتنعش آمالها في التأهل.

وأقالت تايلاند مدربها الصربي ميلوفان رايفاتش بعد الهزيمة الأولى، بينما نجح مساعده سيريساك يودياردتاي في التعافي سريعًا وربما يحتفظ بمنصبه لو حقق مفاجأة أمام أصحاب الأرض.

وفي التوقيت ذاته، ستلعب البحرين مع الهند التي قدمت أداءً أثار الإعجاب في أول مباراتين.

وتتذيل البحرين الترتيب بنقطة واحدة بينما تملك الهند ثلاث نقاط، مثل تايلاند، عقب خسارتها 2-صفر أمام الإمارات رغم أنها قدمت عرضًا هجوميًّا مثيرًا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالمسابقة القارية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة “beIN SPORTS MAX 1 HD AR” بصوت المعلق علي محمد علي، وقناة “Alkass EXTRA One HD” بصوت المعلق خالد الحدي.