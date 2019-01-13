ساري يحدد احتياجات تشيلسي بعد إحكام قبضته على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، بعد الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد، أمس السبت، إن فريقه بحاجة لتعزيز خط وسطه لو أراد الحفاظ على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز المؤهل بشكل تلقائي إلى دوري أبطال أوروبا.

واستغل تشيلسي خسارة آرسنال أمام وست هام يونايتد ليحكم قبضته على المركز الرابع ويبتعد عن منافسه بست نقاط قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل باستاد الإمارات.

ويشعر تشيلسي بالقلق من تكهنات رحيل بعض لاعبي الوسط، ومن بينهم ويليان الذي أحرز هدف الفوز على نيوكاسل، إذ ارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى برشلونة، فيما رحل سيسك فابريغاس إلى موناكو الفرنسي.

وأبلغ ساري الصحفيين: “تعلمون أن ويليان لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى لاعبين في مركز الجناح، لذا فنحن بحاجة إلى بيدرو و(كالوم) هادسون-أودوي بالتأكيد. بالنسبة لنا فهو لاعب مهم في الوقت الحالي”.

ورغم امتلاك العديد من اللاعبين، قال ساري إن تشيلسي يفتقر للبدلاء أصحاب الكفاءة في مركز خط الوسط المدافع.

وشرح المدرب الإيطالي: “كما شاهدتم جورجينيو كان يعاني من مشكلة ولم يكن هناك أي لاعب على مقاعد البدلاء في هذا المركز. لذا فأنا بحاجة إلى لاعب احتياطي لجورجينيو”.

وأضاف: “النادي يعرف رأيي جيدًا. أنا بحاجة إلى لاعب في هذا المركز (لكن) القرار بيد الإدارة”.