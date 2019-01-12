تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بإسقاط نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق تشيلسي، اليوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، وتغلَّب على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمَّد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة، ويتصدّر ليفربول الترتيب برصيد 57 نقطة.

وبدأ تشيلسي صاحب الأرض والجمهور اللقاء مهاجمًا في رحلة بحث عن هدف مبكر يُربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر الإسباني بيدرو رودريغيز.

وفي الوقت الذي بحث فيه تشيلسي عن إضافة الهدف الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل في الدقيقة 44 عبر الآيرلندي كياران كلارك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، وجاءت الدقيقة 57 لينجح ويليان في إضافة الهدف الثاني لتشيلسي.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2 × 1 نيوكاسل | هدف تشيلسي الثاني ويليان هدف رااائع HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/aWmyhNZ0Hb — فـهـد يتابع الدوري الانجليزي (@Tom44044) January 12, 2019

وفشلت جميع محاولات نيوكاسل يونايتد في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزًا باللقاء.

يُذكر أن آخر انتصار حققه تشيلسي في الجولة العشرين للمسابقة المحلية عندما فاز وقتها على كريستال بالاس بهدف نظيف.