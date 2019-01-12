تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بإسقاط نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق تشيلسي، اليوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، وتغلَّب على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمَّد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة، ويتصدّر ليفربول الترتيب برصيد 57 نقطة.
⚽️ #Chelsea 1:0 #Newcastle | English #PremierLeague | Day 22 | #Pedro 9'#CHENEW
via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/6Jjx3HgFtw
— via @VideoGoals_HD (@viaVideoGoals_H) January 12, 2019
وبدأ تشيلسي صاحب الأرض والجمهور اللقاء مهاجمًا في رحلة بحث عن هدف مبكر يُربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر الإسباني بيدرو رودريغيز.
⚽️ #Chelsea 1:1 #Newcastle | English #PremierLeague | Day 22 | #Clark 40'#CHENEW
via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/tdBMSHSlyV
— via @VideoGoals_HD (@viaVideoGoals_H) January 12, 2019
وفي الوقت الذي بحث فيه تشيلسي عن إضافة الهدف الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل في الدقيقة 44 عبر الآيرلندي كياران كلارك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، وجاءت الدقيقة 57 لينجح ويليان في إضافة الهدف الثاني لتشيلسي.
الدوري الانجليزي | تشيلسي 2 × 1 نيوكاسل | هدف تشيلسي الثاني ويليان هدف رااائع HD
Via : @if24hd_ pic.twitter.com/aWmyhNZ0Hb
— فـهـد يتابع الدوري الانجليزي (@Tom44044) January 12, 2019
وفشلت جميع محاولات نيوكاسل يونايتد في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزًا باللقاء.
يُذكر أن آخر انتصار حققه تشيلسي في الجولة العشرين للمسابقة المحلية عندما فاز وقتها على كريستال بالاس بهدف نظيف.