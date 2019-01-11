موناكو يعلن ضم الإسباني سيسك فابريغاس من تشيلسي (فيديو)

أعلن نادي موناكو الفرنسي عن توصله إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات سيسك فابريغاس لاعب وسط منتخب إسبانيا لينضم إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة.

ونال اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي لعب لآرسنال ما بين 2003 و2011، وانضم إلى تشيلسي في 2014، لقب كأس العالم 2010، وبطولة أوروبا في 2008 و2012.

وأضاف تشيلسي من خلال بيان على موقعه الرسمي في الإنترنت:”سيسك فابريغاس انتقل بشكل دائم إلى موناكو”.

وأعلن موناكو عن ضم اللاعب حتى يونيو/ حزيران 2022 من خلال مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر.

Annonce Fabregas pic.twitter.com/JW2TWJJqBr — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) ١١ يناير ٢٠١٩

وحصد فابريغاس لقب الدوري الممتاز مع تشيلسي مرتين، بالإضافة إلى لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني مع برشلونة في مناسبة واحدة خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ما بين 2011 و2014.

وتابع تشيلسي في بيانه:”نودُّ توجيه الشكر إلى سيسك على خدماته الرائعة، ونتمنى له التوفيق في الجزء المقبل من مسيرته المذهلة”.

وأحرز فابريغاس 22 هدفًا في 198 مباراة مع تشيلسي.

ويحتل موناكو المركز قبل الأخير في فرنسا قبل مواجهة مهمة ضد جاره أولمبيك مرسيليا يوم الأحد.